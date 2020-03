Lawinengefahr durch große Fußstapfen

Schuhe anschnallen, Stöcke in die Hände nehmen und einen Schritt nach dem anderen in den Schnee setzen, bis man den Gipfel des Berges erreicht hat und die wunderschöne Aussicht genießen darf.

So in etwa haben sich wohl auch die fünf Schneeschuhwanderer ihre Tour am Sonntag vorgestellt, bei der sie unter dem Hohen Dachstein eine Lawine erfasste und verschüttete. Die drei Frauen und zwei Männer aus Tschechien konnten nur noch tot geborgen werden.

Trend Schneeschuhwandern

Die fünf Schneeschuhwanderer bringen nun die Statistik aus dem Gleichgewicht, denn erst vergangenen Mittwoch hatte das Kuratorium für alpine Sicherheit verlautbart, dass in dieser Saison verhältnismäßig wenig Menschen Lawinen zum Opfer fielen – bis dahin waren es nur sechs.

Ist man auf den Bergen unterwegs, sieht man immer häufiger Menschen mit großen Schuhen durch den Schnee stapfen. Michael Lachner, Leiter der Abteilung Bergsport des österreichischen Alpenvereins bestätigt das: „Selbst auf Tirols Bergen, wo sonst nur Skitourengeher unterwegs sind, sieht man vermehrt Schneeschuhwanderer.“ Erhebungen dazu gebe es aber noch nicht.