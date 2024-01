Langjähriger EVN-Chef Rudolf Gruber verstorben

Rudolf Gruber wurde 1933 in Gablitz in Niederösterreich geboren, wo er aufwuchs. Pflegeeltern ermöglichten ihm eine Matura in Wien, danach machte er ein Banklehre, studierte Rechtswissenschaften und arbeitete an der Wiener Börse.

Prägende Entscheidungen

Im Jahr 1968 wurde Gruber im Alter von 34 zum Generaldirektor von NEWAG und NIOGAS bestellt. Mit finanzieller Rückendeckung des Landes NÖ gelang ihm die Sanierung der kriselnden Unternehmen. Noch im selben Jahr beteiligte sich NIOGAS an dem ersten Erdgas-Importvertrag mit der Sowjetunion. Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa verstand Gruber auch nach dem Fall des eisernen Vorhangs und im Zuge der EU-Erweiterung als Wachstumschance.

Rudolf Gruber war ein Befürworter des Atomkraftwerks Zwentendorf, dessen Inbetriebnahme durch eine Volksabstimmung im Jahr 1978 unterbunden wurde. Dass auch das Donaukraftwerk Hainburg in den 1980er-Jahren nicht errichtet wurde, war für ihn einem politischen Versagen geschuldet.