Lange Haftstrafen für Serien-Bankräuber

Ilie B. ist in europa kein unbeschriebenes Blatt. Wegen schweren Raubes wurde er in Deutschland bereits zu einer elfjährigen Haftstrafe verdonnert, kam aber vorzeitig wieder frei. Weil das Geld fast immer knapp war, fasste der 45-Jährige den Plan zusammen mit Bogdan B. in Österreich auf Beutetour zu gehen.

Im Mai 2017 lauerten sie zwei Mitarbeiterinnen der Bank am Hintereingang der Sparkasse in Felixdorf auf und bedrohten sie mit Waffen. Wie man am Dienstag im Prozess erfuhr, leiden die Frauen heute noch unter Angstzuständen und Panikattacken. Als das Duo im vergangenen November wieder knapp bei Kasse war, wollten sie die Sparkasse in Wiener Neustadt auf die selbe Art und Weise ausrauben.

Eine Mitarbeiterin konnte jedoch im letzten Moment die Türe des Personaleingangs hinter sich zuhalten und die maskierten Räuber damit in die Flucht schlagen. Nur 30 Minuten später wurde der Range Rover der Verdächtigen in Traiskirchen gestoppt. Bei den Ermittlern läuteten sofort die Alarmglocken, weil der Überfall in Felixdorf auf genau sie selbe Art und Weise verübt wurde.

Beide Angeklagten waren zu den Taten voll geständig.