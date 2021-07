Mit dem Titel „Asylstraftäter sofort abschieben“ startet Niederösterreichs Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ab dem 15. Juli ein bundesweites Volksbegehren. Nach der tödlichen Gewalttat mit sexuellen Missbrauch an der 13-jährigen Leonie in Wien, wofür vier afghanische Asylwerber verdächtigt werden, befinde sich Österreich in „einem emotionalen Ausnahmezustand“, begründete Waldhäusl den Start des Volksbegehrens.

Der Bevölkerung reiche es endgültig, „dass Mädchen vergewaltigt und Frauen abgeschlachtet werden“, spricht Waldhäusl Asylwerbern, die in den Bereichen Drogen und Gewalt oder mit Sexualdelikten straffällig werden, jedes Recht ab in Österreich bleiben zu dürfen.

Behördenversagen

Die zuständigen Behörden hätten versagt, das würde die von ihm initiierte Bürgerinitiative nun klar aufzeigen. Er gehe davon aus, dass sein Volksbegehren zu den erfolgreichsten gehören werde, die es in Österreich gegeben hat, so Waldhäusl. „Bis zum Jahresende rechne ich mit 500.000 Unterschriften, Minimum“, zeigte er sich oprtimistisch.