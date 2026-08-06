Mordalarm in NÖ: Großeinsatz nach Leichenfund in Langenzersdorf

In Niederösterreich läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Wie der KURIER erfuhr, wurde in einer Siedlung in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg die Leiche eines Mannes entdeckt. Es könnte sich um einen Mord im Zusammenhang mit Nachbarschaftsstreitigkeiten handeln. Die Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermittelt.

Die Polizei war in den frühen Morgenstunden zum Tatort gerufen worden. Rasch soll festgestanden haben, dass es sich um einen verdächtigen Todesfall handelt. Betont wird, dass die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen, allerdings soll ein Verdächtiger bereits festgenommen worden sein.

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