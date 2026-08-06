Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Bezirk Korneuburg

Mordalarm in NÖ: Großeinsatz nach Leichenfund in Langenzersdorf

In einer Siedlung wurde eine männliche Leiche entdeckt, ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen.
Patrick Wammerl und Johannes Weichhart
06.08.2026, 08:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizeiauto blockiert eine Wohnstraße zwischen Häusern im Sonnenschein.

In Niederösterreich läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Wie der KURIER erfuhr, wurde in einer Siedlung in Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg die Leiche eines Mannes entdeckt. Es könnte sich um einen Mord im Zusammenhang mit Nachbarschaftsstreitigkeiten handeln. Die Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermittelt.

Femizid in Kottingbrunn: Neue Details nach Rekonstruktion

Die Polizei war in den frühen Morgenstunden zum Tatort gerufen worden. Rasch soll festgestanden haben, dass es sich um einen verdächtigen Todesfall handelt. Betont wird, dass die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen, allerdings soll ein Verdächtiger bereits festgenommen worden sein.

Mehr in Kürze

Korneuburg Blaulicht Niederösterreich
kurier.at  | 

Kommentare