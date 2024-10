Landesgalerie sucht Pflanzen mit Geschichte

Viele gepresste Pflanzen benötigt man in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems für ein Ausstellungsprojekt der Künstlerin Regula Dettwiler . Dazu startet das Museum einen Aufruf zu einer Sammelaktion.

Die gespendeten Pflanzen wird Dettwiler auf Papierbögen aufbereiten. So werden private Emotionen und vergängliche Momente der Bevölkerung ab Mai 2025 ein Teil dieser Ausstellung. Danach hat man die Möglichkeit, die Pflanzen wieder abzuholen. In ihrer Praxis beschäftigt sich die Künstlerin mit botanischen Phänomenen und floralen Motiven.

Aufruf und Workshop

Die Sammelaktion richtet sich an all jene, die dieses Ausstellungsprojekt unterstützen möchten.

Gepresste Pflanzen können bei der Artothek Niederösterreich (Steiner Landstraße 3/2. OG, 3500 Krems an der Donau) abgegeben werden. Von 9. November bis 7. Dezember hat man dort die Möglichkeit, Pflanzen während der Öffnungszeiten vorbeizubringen. Die Artothek ist von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.