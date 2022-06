Landeschefin Johanna Mikl-Leitner ist Zeugin bei Waldhäusl-Prozess

Am heutigen Montag wird die nächste Runde im Amtsmissbrauch-Prozess gegen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl eingeläutet – und das mit einem prominenten Auftritt: ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird am Landesgericht in St. Pölten im Zeugenstand erwartet.

Die Geschichte dieser Causa reicht vier Jahre zurück: Im November 2018 geriet eine Unterkunft für minderjährige Asylwerber in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) öffentlich in Kritik. Waldhäusl und eine damalige Landesbedienstete sollen laut Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Verlegung von zumindest 14 Jugendlichen dorthin veranlasst haben. Diese sollen davor bereits auffällig geworden sein.