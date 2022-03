Das Land Niederösterreich wird ab sofort nur mehr ukrainische Flüchtlinge, aber nicht mehr jene aus Afghanistan oder Syrien aufnehmen. Das hat der für das Flüchtlingswesen zuständige FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl angekündigt. Schon mehrfach ist Waldhäusl aus dem Reigen der Bundesländer ausgeschert. Er spricht nun von einer „Triage im Asylbereich “, die im Land bereits praktiziert werde.

Dunkelziffer

Derzeit befänden sich geschätzt 2.000 ukrainische Flüchtlinge in NÖ, berichtet Waldhäusl. Rund 1.000 seien in privaten sowie etwa 350 in organisierten Unterkünften. Hinzu kommen 200 Personen in den Ankunftszentren. Es gebe eine Art "Dunkelziffer". Viele Menschen, die nicht über die Ankunftszentren ins Bundesland gelangt waren, hätten es wohl noch nicht zur Registrierung in eine Bezirkshauptmannschaft geschafft.