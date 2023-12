Ab Juli 2024 steigen in Niederösterreich die Politikergehälter

FPÖ spricht von einem Kompromiss

Nicht zufrieden mit der Lösung sind die Freiheitlichen, die mit der Volkspartei das Land regieren. „Wir haben uns heute Nacht mit der ÖVP auf einen Kompromiss bei den Politikergehältern geeinigt. Es wird ein halbes Jahr Nulllohnrunde für Mandatare und Landesregierungsmitglieder und danach eine Erhöhung. Eine volle Nulllohnrunde, wie wir Freiheitlichen sie uns gewünscht hätten, war leider nicht möglich", sagte der freiheitliche Klubobmann Reinhard Teufel.

Es sei "bedauerlich, dass die ÖVP mit diesem Kompromiss hinter die eigene Position der Bundes-ÖVP mit Karl Nehammer zurückfalle", so Teufel. "Für die Minister im Bund gibt es eine volle Nulllohnrunde. Wir Freiheitlichen sind der festen Überzeugung, dass das auch für die Regierungsmitglieder in Niederösterreich der sauberste und ordentlichste Weg gewesen wäre." Der Kompromiss sei, so Teufel, besser als keine Lösung und besser als eine volle Erhöhung der Politikerbezüge.