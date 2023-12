Diese Bundesländer erhöhen die Politikergehälter

"Seriöse Vorgangsweise"

Man folge den Empfehlungen des Bundes, er halte nichts von "Populismus", erklärte der Tiroler ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. "Es ist die Hälfte der Inflationsabgeltung, das ist für mich eine seriöse Vorgangsweise und inhaltlich vertretbar", so Wolf. Indes braucht es einen Beschluss des Landesparlaments: Damit über den Dringlichkeitsantrag der Regierung im Dezember-Landtag abgestimmt werden kann, ist dort eine Zweidrittelmehrheit vonnöten, Schwarz-Rot also auf "Oppositions-Hilfe" angewiesen.

Im Burgenland wird es dagegen wie von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im November angekündigt eine Nulllohnrunde geben. Diese soll für alle Landespolitiker gelten.

Kärntner Sonderweg

Einen Sonderweg geht auch Kärnten. Hier bekommen Politiker den vom Bundesrechnungshof vorgeschlagenen Anpassungsfaktor von 9,7 Prozent - allerdings wird er erst mit Juli 2024 übernommen. "Im ersten Halbjahr gibt es damit defacto eine Nulllohnrunde", hieß es am Montag aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Kärnten habe im Österreichvergleich die niedrigsten Politikergehälter, wurde argumentiert.

In der Steiermark gab es auf APA-Anfrage in Regierungsbüros vorerst noch keine Informationen, wie man die Sache handhaben wolle. In Niederösterreich hieß es auf Anfrage aus dem Landhaus in St. Pölten: "Das hat in Niederösterreich keine Priorität. Wir beschäftigen uns damit in den kommenden Wochen."