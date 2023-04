Land sucht Käufer für eine ausrangierte Berufsschule

Derzeit sorgen höchstens manchmal Suchhunde und ihre Herrl im Rahmen von Polizeiübungen für etwas Leben in der alten Amstettner Landesberufsschule. Das mächtige Gebäude in der Mozartstraße, nahe dem Zentrum, steht seit dem Umzug der Elektro- und Metallerschule in den Neubau am Stadtrand im Jahr 2012 die meiste Zeit leer. In einem neuen Anlauf soll es vom Eigentümer, dem Land Niederösterreich, verkauft werden. In Amstettens Gemeindepolitik scheiden sich aber die Geister, welche Rolle die Stadt dabei spielen soll.

Auf dem Portal Willhaben preist die Landesimmobilien-Gesellschaft (Noelig) den Schulkomplex um 466.000 Euro an. Vor rund acht Jahren war noch ein Mindestgebot von 1,5 Millionen Euro für das Gebäude am 3.843 m² großen Grundstück im Gespräch. In der Zwischenzeit leistete der Bau gute Dienste als Ersatzquartier beim Umbau der HAK Amstetten und des Rathauses.