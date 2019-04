Land setzt bei Klimaschutz auf Ideen der Jugend

Unter dem Motto „Klima wandeln braucht dein Handeln“ laden Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf 150 Schülerinnen und Schüler zur ersten NÖ Jugendklimakonferenz ein. Am 10. Mai haben die jungen Köpfe die Möglichkeit, im Landhaus in Sankt Pölten ihre Standpunkte zu sechs Schwerpunkten – Mobilität, Mülltrennung und Müllvermeidung, Nachhaltiges Leben, Energieeffizienz sowie Energieproduktion – zu erarbeiten. Die Ergebnisse daraus werden der Landesregierung präsentiert und sollen in den neuen Klima- und Energiefahrplan des Landes einfließen.

„ Klimaschutz geht uns alle an. Es ist unsere Welt, unser Klima, unsere Zukunft – unser Niederösterreich. Gemeinsam haben wir heute Einfluss auf morgen. Wir geben der Jugend eine Stimme und freuen uns schon auf die Inputs“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Wichtigkeit der ersten NÖ Jugendklimakonferenz.