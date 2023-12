Land NÖ und Industriellenvereinigung NÖ unterzeichnen Kooperationsabkommen

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ), Kari Ochsner, unterzeichneten am Dienstag im Landhaus in St. Pölten ein Standortabkommen. Schwerpunkt ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der niederösterreichischen Industrie. Das Arbeitstreffen zwischen Land und Industrie war das erste für Ochsner nach seiner Wahl zum neuen IV-NÖ-Präsidenten Ende November.

„Unsere Industrie ist für ein Drittel der Wertschöpfung und rund 80.000 Arbeitsplätze in unserem Bundesland verantwortlich. Wir unterzeichnen dieses Abkommen als klares Bekenntnis des Landes NÖ, dass wir uns weiterhin vehement für die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes einsetzen werden“, so Mikl-Leitner. Man werde in Wien und Brüssel dafür eintreten, dass Österreich und Europa weiterhin konkurrenzfähige Wirtschaftsstandorte bleiben. Kari Ochsner betonte, dass das Abkommen einen klaren Kurs für die Zukunft der Industrie setze. „Angesichts der aktuellen Herausforderungen und der bereits begonnenen Deindustrialisierung appellieren wir an die Politik, bei Regulierungen und Vorschriften die Unternehmen nicht zu überfordern.“