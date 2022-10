Land NÖ springt ein: Reha-Zentrum "Weißer Hof" in Klosterneuburg gesichert

Ende Dezember 2020 hatte die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) bekannt gegeben, das Rehabilitationszentrum Weißer Hof in Klosterneuburg, Bezirk Tulln, in einigen Jahren zu schließen und ein neues Zentrum in Wien-Meidling in Betrieb zu nehmen. Nach Verhandlungen mit dem Land Niederösterreich und der Stadtgemeinde Klosterneuburg wurde nun über die Nachnutzung entschieden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass die gesundheitliche Nutzung des Weißen Hofes in Klosterneuburg und damit eine wesentliche Gesundheitseinrichtung für die Menschen in der Ostregion auch in Zukunft sichergestellt ist.“