Land NÖ gibt rechtliches Okay für Schwebe-Haus auf Stelzen

Eine kuriose Baustelle hatte unlängst zu großen Diskussionen in Klosterneuburg geführt. Der Hintergrund: Das Grundstück ist kein Baugrund, sondern als Grünland gewidmet – bauen darf man dort also nicht, eigentlich. „Historisch gewachsen, gibt es auf Grünflächen oft kleine Gebäude, die noch bewohnt werden. Die haben eine Sonderwidmung, als erhaltenswerte Gebäude im Grünland“, erklärte Peter Neubauer, Baudirektor in Klosterneuburg. So auch in diesem Fall.

Gebaut darf dort nur unter besonderen Regeln werden: Mindestens die Hälfte des ursprünglichen Gebäudes muss erhalten werden, abreißen und neu errichten darf man es nicht – so würde die Sonderwidmung und damit das Recht überhaupt zu bauen verfallen. Die Besonderheit bei diesem Projekt: Der Neubau ist unterirdisch. Die Hanglage des Grundstücks spielt dem in die Karten. So ist die Front komplett offen, obwohl es ein Keller ist. So gilt keine Obergrenze für die Bauflächen.