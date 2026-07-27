Land will Gemeinden in NÖ zu mehr Kooperationen drängen

Angesichts der angespannten Finanzen in den Gemeindekassen sieht ÖVP-Finanzlandesrat Anton Kasser noch großes kommunales Sparpotenzial durch Gemeindekooperationen. Die Novellierung des Gemeindeverbandsgesetzes im Herbst soll deshalb Zusammenschlüsse erleichtern und fördern.

Als für die Gemeinden verantwortliches ÖVP-Regierungsmitglied sei er im regen Austausch mit Gemeindebundpräsident Hannes Pressl (ÖVP) in der Kooperationsthematik. Während derartige Verbände etwa in seinem Heimatbezirk Amstetten bereits seit vielen Jahren bestens funktionierten, sei das in anderen Landesteilen noch kein Thema, sagt Kasser.