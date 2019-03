Land der vorbildlichen Mülltrenner

Schönreden darf man das Abfallproblem trotzdem nicht: Im Jahr 2017 sind in Niederösterreich insgesamt 893.619 Tonnen Müll angefallen. Das entspricht 536 Kilogramm pro Einwohner im Jahr, 20 Kilogramm mehr als noch 2013. Der größte Anteil davon, nämlich etwas mehr als ein Viertel, entfällt auf Restmüll, gefolgt von Biomüll, Grünschnitt und Papier. „Wir haben durch unterschiedliche Maßnahmen die Restmüllmenge und das Abfallwachstum in den vergangenen Jahren kontinuierlich und konsequent reduziert. Einen leichten Anstieg um ein Prozent haben wir von 2016 auf 2017 verzeichnet“, so Kasser. „Aber natürlich gilt: Im besten Fall sollte Abfall erst gar nicht entstehen.“

Lebensmittel ohne Plastikverpackung, reparieren statt wegwerfen: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, der Abfallentstehung entgegenzuwirken. Noch gebrauchsfähige Güter, für die man selbst keine Verwendung mehr hat, kann man etwa online über die Plattform sogutwieneu.at verschenken oder verkaufen. In sogenannten Re-Use-Shops bekommen noch brauchbare Gegenstände aus den Abfallzentren eine zweite Chance. Über 100 derartige Läden gibt es bereits in ganz Österreich. In den elf Reparatur-Cafés in Niederösterreich, die alle ehrenamtlich betrieben werden, wird kaputten Gegenständen ein neues Leben eingehaucht. In Kürze soll auch ein „Repa-Bus“ durch Niederösterreich touren.