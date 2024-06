"L'amour toujours": Feuerwehren in NÖ schützen sich vor Imageschaden

Das Lied verbieten könne er nicht, so Fahrafellner. Sein Vorhaben in einem routinemäßigen Newsletter die Feuerwehrverantwortlichen vor dem Start der Sommerfestsaison vor den missbräuchlichen Ereignissen rund um "L'Amour Toujours“ zu warnen, habe er nun vorgezogen, so Fahrafellner.

Aufruf

"Aufgrund von diversen Vorfällen raten wir eindringlich davon ab, das Lied ,L'Amour Toujours’ von Gigi D'Agostino zu spielen. Diese Parolen, welche mit dem Lied immer wieder in Verbindung gebracht werden, haben in keinster Weise was mit dem Feuerwehrdienst zu tun und es geht darum, einen Imageschaden an den Freiwilligen Feuerwehren abzuwenden“, lässt der Landesbranddirektor im Newsletter wissen.