Lage in den Intensivstationen „sehr, sehr angespannt“

„Sehr, sehr angespannt“ sei die Lage auf den Intensivstationen in den 27 NÖ Landeskliniken, betonten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der Abteilungsleiter der Intensivmedizin am Uni-Klinikum St. Pölten, Primar Christoph Hörmann, am Donnerstag. Die Zahl der Corona-Infizierten habe sich stabilisiert, aber bei den spitalspflichtigen Personen befinde man sich auf einem sehr hohen Plateau. Beim medizinischen Fachpersonal in den Intensivstationen stoße man an die Kapazitätsgrenzen.

Die Belastung und das Durchhaltevermögen des medizinischen Personals habe jedenfalls oberstes Niveau erreicht. Die körperliche Belastung sei eine Herausforderung. In voller Schutzmontur ist man in vierstündigen Zyklen zwischen Herzlungenmaschinen und Dialysegeräten im Einsatz, samt dem Schleppen von 20 Kilo schweren Flüssigkeitssäcke, berichtete Diplompfleger Markus Korntheuer. Dass es schwerste Krankheitsverläufe bei immer jüngeren Patienten gebe, belaste ihn persönlich zusätzlich.

Wegen der einjährigen Zusatzschulung mit wichtigem technischen und praktischen Wissen, sei es nicht möglich , Pflegepersonal aus beliebigen Spitalsabteilungen in die Intensivstationen zu holen, erklärte die St. Pöltener Stationsleiterin Sabine Gubi. Dennoch wurden in Erwartung der neuen Infektionswelle in NÖ zusätzliche Intensivkapazitäten geschaffen. Um sie betreuen zu können, habe man pensioniertes oder in Ausbildung befindliches Fachpersonal rekrutiert, so Primar Hörmann.