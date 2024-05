Ein Laufspektakel der Sonderklasse soll heute Abend in der Stadt Amstetten über die Bühne gehen. Zum vierten Mal wird der " Night Run “ veranstaltet. Mit 450 vorangemeldeten Läufern unter denen sich Top-Athletinnen und Stars befinden wird eine heiße Wettkampfnacht garantiert.

Verkehrstechnisch ist die Innenstadt ab 13 Uhr für den Autoverkehr stark eingeschränkt . Los gehts mit Kinder- und Jugendläufen ab 17 Uhr. In den Hauptbewerben treten ab 20 Uhr Frauen und Männer getrennt über 4,8 Kilometer an.

Mit der für den Olympia-Marathon in Paris qualifizierten Niederösterreicherin Julia Mayer und der Top-Triathletin Tanja Stroschneider sind beim Frauenlauf zwei österreichische Top-Stars am Start. Die Niederösterreicherin Mayer hält in Österreich sämtlich Langstreckenrekord. Sie wird schon ab dem Nachmittag Autogramme im Rathaushof verteilen. Stroschneider ist aktuell die viertbeste Österreicherin im Top-100-World-Ranking.