Lachyoga-Bewegung appelliert für mehr Heiterkeit

Heute, Sonntag, um 14 Uhr dürfen Sie es. Einfach so. Einfach so losprusten. Denn am ersten Sonntag im Mai ruft die Lachyoga-Bewegung in Europa eine Minute lang zum gemeinsamen Lachen auf.

Was Lachyoga eigentlich ist? „Es ist eine Kombination von einfachen Lachübungen und Yoga, also eigentlich Atemübungen daraus. Das Ziel ist, zehn bis fünfzehn Minuten am Stück zu lachen“, erklärt Alma Gall, sie ist Lachyoga-Trainerin. Zuerst wird Lachen künstlich angeregt, dann sollen die Impulse von selbst kommen. „Wir schütten dabei Glückshormone aus, Stress wird reduziert und es hat eine positive Auswirkung auf unser Immunsystem“, führt Gall aus.