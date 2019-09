Kurzschluss verursachte Explosion in der City vor dem Rathaus

Ein dumpfer Explosionsknall erschütterte am späten Mittwochnachmittag die Altstadt von Waidhofen an der Ybbs. Augenzeugen berichteten von einer meterhohen Stichflamme. Am Freisingerberg direkt neben dem bekannten Stadtturm und dem Waidhofener Rathaus war danach ein beachtlicher Krater im Stadtpflaster zu entdecken. Wie sich herausstellte, ist es offensichtlich in einer unterirdischen Starkstromleitung zum Kurzschluss und zu einer Explosion gekommen.