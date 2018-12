Kundgebungen für und gegen die Drasenhofen-Jugendlichen

Die Österreichische Liga für Menschenrechte zeichnet ein düsteres Bild der menschenrechtlichen Kultur in Österreich. 2018 sei für diese „kein gutes Jahr“ gewesen, sagte Präsidentin Barbara Helige am Montag. Auch der Fall Drasenhofen wurde bei der Pressekonferenz besprochen. Er zeige, wie sich ein menschenverachtender Vollzug über rechtsstaatliche Vorgänge hinwegsetze. Ein „Silberstreif“ sei, dass es zunehmend Bereitschaft der Bevölkerung gebe, sich dagegen zu sträuben.

Genau in diese Kerbe schlug auch die am Sonntagabend veranstaltete Kundgebung vor dem Caritas-Haus St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling), wo 16 der minderjährigen Flüchtlinge, die in Drasenhofen untergebracht waren, leben. Rund 100 Vertreter von Zivilgesellschaft und Kirche – darunter Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner – hatten sich versammelt, um für ein von Menschlichkeit geprägtes gesellschaftliches und politisches Klima einzustehen.

Unter dem Hashtag „#zusammenhaltNÖ“ finden bis auf weiters jeden Sonntag um 17 Uhr Kundgebungen für ein von Menschlichkeit geprägtes gesellschaftliches und politisches Klima statt. Klaus Schwertner betonte diese Sonntag: "Wer ins Gefängnis kommt, entscheiden nicht Politiker oder Bürger." Gerade in diesen Zeiten werde mehr Rechtsstaatlichkeit gebraucht.