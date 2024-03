Mit extravaganten Kulturabenden setzte der „Kulturverein 361 Grad“ bei den 1.200-Jahr-Feiern im Vorjahr in Aschbach neue Akzente. Auch heuer startet der Verein ein opulentes und abwechslungsreiches Jahresprogramm.

Los geht’s mit geschichtsträchtiger Chormusik von der „Company of Music“ am 9. März (20 Uhr) in der Pfarrkirche Krenstetten. Unter dem Titel „Luce e Ombre“ (Licht und Schatten) wird Giovanni Pierluigi da Palestrinas „Missa Papae Marcelli“ gesungen. Das sagenumwobene Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert wurde einst als Rettungsakt der Kirchenmusik gefeiert. Die „Gesellschaft der Musik“ ist Österreichs einziger Chor, der im Wiener Konzerthaus einen eigenen Zyklus darbieten darf. Der Chor ist weltweit gefragt.