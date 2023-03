Künstler appellieren an Mikl-Leitner: "Keine Zusammenarbeit mit FPÖ"

17 Künstler und Künstlerinnen finden in einem Brief an ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner klare Worte: Sie fordern die Landeschefin auf, keine Zusammenarbeit mit der FPÖ einzugehen, wie noe.orf.at berichtet.

Gezeichnet wurde das Schreiben von Größen der österreichischen Kulturszene, wie Robert Menasse, Peter Turrini, Josef Hader, Anna-Maria Krassnigg, HK Gruber sowie Christa und Kurt Schwertsik. Sie beurteilen die FPÖ als "nationalistisch und fremdenfeindlich" und appellieren an Mikl-Leitner, sich nicht vom Weg des Miteinanders, den sie selbst beworben habe, abzuwenden.

Nach dem Bruch mit der SPÖ laufen in Niederösterreich zwischen der ÖVP und FPÖ Koalitionsverhandlungen. Der Ausgang sei noch offen, hieß es von den Parteien am Mittwoch.