"Unwürdiges Schauspiel": Grüne und Neos kritisieren Mikl-Leitner

Die Landessprecherinnen von Grünen und NEOS NÖ, Helga Krismer und Indra Collini, haben die Verhandlungen über eine Zusammenarbeit nach der Landtagswahl in einer gemeinsamen Pressekonferenz als „unwürdiges Schauspiel“ bezeichnet. „Niederösterreich ist am Tiefpunkt des Proporzsystems angekommen“, meinte Krismer am Dienstag. Beide Parteien wollen es von Inhalten abhängig machen, ob sie Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der konstituierenden Landtagssitzung zur Landeshauptfrau wählen.

"Dirndl-Koalition"

In der Proporzregierung sind ÖVP, FPÖ und SPÖ vertreten. Das Motto der Volkspartei ist laut Krismer: „An der Macht bleiben - koste es was es wolle“, Sozialdemokraten und Freiheitliche wollten an die Macht kommen. Eine „Zwangsehe“ zwischen Mikl-Leitner und FPNÖ-Chef Udo Landbauer sei eine „bittere Pille für das Land“, so Collini zu den laufenden Verhandlungen zwischen Volkspartei und Freiheitlichen. Ohne Proporz wäre auch eine „Dirndl-Koalition“ mit ÖVP, Grünen und NEOS möglich, hielt sie fest.