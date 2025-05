Künette als Goldgrube: Investmentfonds steigt bei Uhl-Bau ein

Mit der Strategie verzeichnet man seit 15 Jahren ein jährliches Wachstum von durchschnittlich zehn Prozent. Heute erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 80 Millionen Euro. Damit ist man am Sektor des Leitungstiefbaus für kritische Infrastruktur einer der größten Anbieter in Niederösterreich und Wien.

Für FSN Capital , die bisher vorwiegend in Skandinavien und Deutschland aktiv war, ist der Einstieg bei Uhl-Bau das erste Investment in Österreich überhaupt. Sabine und Jürgen Uhl ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück und wechseln in den Aufsichtsrat .

Champions League im Leitungsbau

In über sechs Jahrzehnten habe man ein "starkes Fundament geschaffen“, so Sabine und Jürgen Uhl. Man habe die Leistungen über die Jahre laufend an die steigende Nachfrage nach spezialisierter Expertise im Tiefbau angepasst. "Unser erklärtes Ziel ist es, österreichischer Champion in diesem Bereich zu werden. Wir sind bereit zu wachsen, uns weiterzuentwickeln. Die Energiewende erfordert eine schnelle Umsetzung und dafür braucht es eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur“, erklären die Unternehmer.

Mit dem Einstieg von FSN Capital sollen gezielte Zukäufe und weiteres "organisches Wachstum“ in ganz Österreich vorangetrieben und beschleunigt werden. Das Team von Uhl genieße seit Jahrzehnten das Vertrauen von Infrastrukturunternehmen und den Bundesländern. "Neben der besonderen Expertise hebt sich das Unternehmen mit seiner hohen Servicequalität und dem Digitalisierungsgrad von Mitbewerbern ab. Uhl Bau verfügt über ein lückenloses Monitoring der täglichen und laufenden Prozesse jeder Baustelle – von Arbeitsstunden und Materialeinsatz bis hin zu Kosten, Umsätzen und Margen“, erklärt Clemens Plainer, Principal bei FSN Capital Partners. Darauf wolle man nun aufbauen und expandieren.