Transformator-Mangel macht Ausbau der Stromnetze teurer

Transformatoren sind integrale Bestandteile von Stromnetzen. Sie bilden darin Knotenpunkte, an denen Spannungen auf höhere oder niedrigere Ebenen gehoben werden. Die größten Exemplare stehen in Umspannwerken, sind so groß wie Einfamilienhäuser, hunderte Tonnen schwer und hunderte Millionen Euro teuer. Die Nachfrage nach ihnen ist in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass heute weltweit ein Mangel herrscht.