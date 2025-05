Wie Roboter Amazons Logistik- und Verteilzentren übernehmen

Der Roboter mit Tastsinn soll Gegenstände in Stoffregalen verstauen oder sie aus Regalfächern herausnehmen. 75 Prozent des Hunderte Millionen Artikel umfassenden Sortiments des Online-Händlers können von dem Roboter bereits bewegt werden. Ausnahmen sind Flüssigkeiten, zylinderförmige Objekte oder Bälle.

In Amazons Logistikzentren in Winsen bei Hamburg und Spokane im US-Bundesstaat Washington sind bereits die ersten sechs Vulcan-Roboter im Einsatz. Weitere 60 sollen noch heuer ihren Dienst aufnehmen und in den kommenden Jahren auch an weiteren Standorten in den USA und Europa eingesetzt werden.

Vormarsch der Roboter

In den vergangenen Jahren haben zunehmend Roboter in die Logistikzentren des Konzerns Einzug gehalten. Rund 750.000 mobile Roboter sind weltweit bereits im Einsatz. Dazu zählen die Systeme Sparrow, Cardinal und Robin, die bereits verpackte Pakete bewegen oder Proteus, Titan und Hercules, die Stoffregale in den Hallen transportieren.

Viele der Roboter wurden von Amazon selbst entwickelt und produziert. Amazon sei nicht nur der weltgrößte Nutzer von Industrierobotern, sondern auch der weltgrößte Hersteller, sagt Parnass. Rund 16.000 Mitarbeiter sind in der Robotik-Abteilung des Konzerns beschäftigt.