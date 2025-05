Roboter attackiert Fabrik-Mitarbeiter: Video zeigt Schock-Moment

Die Aufnahmen eines scheinbar angriffslustigen humanoiden Roboters verbreiten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und hat zu wachsender Besorgnis über die Gefahren einer außer Kontrolle geratenen Automatisierung geführt. Das Video stammt von einer Überwachungskamera in einer chinesischen Fabrik und erinnert an einen dystopischen Science-Fiction-Film.