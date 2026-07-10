Vorzeige-Projekt in NÖ: Wohnhaus für Menschen mit Behinderung

Ein Vorzeige-Projekt, was die Betreuung teils schwer behinderter Jugendlicher und Erwachsener in der Buckligen Welt anbelangt, wird derzeit im Bezirk Wiener Neustadt auf die grüne Wiese gestellt. Mit einer Landesförderung von mehr als 1,7 Millionen Euro entsteht in Bad Schönau ein einzigartiges Betreuungszentrum. Der Rohbau steht bereits. Bei einer Charity-Aktion unter prominenter Beteiligung Donnerstagabend konnten 34.000 Euro für die neue Einrichtung gesammelt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verein Lebenslicht Lokalaugenschein auf der Baustelle des neuen Wohnhauses: Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl, Obfrau Petra Weber, Schriftführerin Beate Höfer, Bürgermeister Feri Schwarz und Gemeinderat Alfred Weber.

Wohneinrichtung 2027 fertig Der Verein Lebenslicht Krumbach hat sich zum Ziel gesetzt, betroffene Familien der Region Bucklige Welt zu unterstützen und ihnen zu helfen. Den behinderten Jugendlichen und Erwachsenen soll es ermöglicht werden, ihre Umgebung als einen Ort zu erleben, an dem sie sich wohl fühlen können, erklärt Obfrau Petra Weber. Das jüngste Projekt des Vereins kann sich sehen lassen. Mit Unterstützung des Landes Niederösterreich entsteht in Bad Schönau eine neue Wohneinrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Organisiert und betrieben wird das Haus „Mittendrin“ von Lebenslicht. Wohnplätze und Tagesstätte Ab Mai 2027 soll die soziale Einrichtung Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein „liebevolles und möglichst selbstbestimmtes Zuhause“ bieten. Vorgesehen sind 16 vollbetreute sowie fünf teilbetreute Wohnplätze. Darüber hinaus entstehen ein Kurzzeit-Betreuungszimmer sowie eine Tagesstätte für insgesamt 14 Klientinnen und Klienten mit sechs internen und acht externen Tagesbetreuungsplätzen. Errichtet wird das Wohnhaus von der ortsansässigen Baufirma Handler im Auftrag der Alpenland Wohn- und Siedlungsgenossenschaft. „Dadurch bleibt die Wertschöpfung in der Region und die heimische Wirtschaft wird gestärkt“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen und Bad Schönaus Bürgermeister Feri Schwarz (ÖVP).