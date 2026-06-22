Spielplatz für Kinder im Rollstuhl: Waldschule als Vorbild-Modell
Ein Spielplatz, der auch für schwerbehinderte Kinder im Rollstuhl zum erlebbaren Abenteuer werden soll. Das war die Herausforderung bei der Planung jenes Freiraums, der am Montag am Campus der Waldschule in Wiener Neustadt mit einem Fest eröffnet wurde.
Die Familienland Niederösterreich GmbH unterstützt mit ihrem Team seit Jahren Gemeinden und Städte bei der Gestaltung von Spielplätzen und Schulfreiräumen. In den vergangenen zehn Jahren sind dabei unter aktiver Mitwirkung von rund 100.000 Kindern etwa 200 Projekte und Spielplätze umgesetzt worden. "Besonders wichtig ist uns dabei, dass Kinder und Jugendliche ihre Ideen einbringen und Mitbestimmung unmittelbar erleben können", erklärte ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
Drei Schulen unter einem Dach
Die Waldschule in Wiener Neustadt vereint die Landessonderschule, die Volksschule und die Mittelschule Föhrenwald auf einem Areal. Der neue Spielplatz musste daher so gestaltet werden, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen sicheren Zugang zu den Attraktionen haben und sie auch nutzen können. Die Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die Kinder aller drei Schultypen selbst habe bei der Planung einen zentralen Stellenwert eingenommen, erklärten die Verantwortlichen bei der Eröffnung.
In drei Mitbeteiligungsaktionen ‐ der Pflanzwerkstatt, Kreativwerkstatt und Malwerkstatt ‐ konnten die Kinder und Jugendlichen aktiv an der Gestaltung mitarbeiten. Wie Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, erklärte, seien alle Spielgeräte so ausgewählt worden, dass sie barrierefrei oder barrierearm nutzbar sind.
Seilnetzpyramide und Bodentrampolin
Der Spielplatz wurde in die bestehende Grünanlage und den Waldbereich eingebettet. Im Rahmen einer gemeinsamen Pflanzaktion mit den Schülerinnen und Schülern wurde das Areal klimafit ausgebaut. Highlights für die Kinder sind eine Seilnetzpyramide, ein rollstuhlgeeignetes Bodentrampolin, ein befahrbares Karussell, eine Schaukelkombination mit Rehasitz sowie eine Stehwippe.
"Spielplätze und Schulfreiräume sind jene Orte, an denen Kinder lernen, was kein Unterrichtsfach vermitteln kann: Freiheit, Begegnung und Vertrauen in die eigene Welt", führt Klaus Schneeberger, Bürgermeister der Stadt Wiener Neustadt, aus.
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