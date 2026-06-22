Spielplatz für Kinder im Rollstuhl: Waldschule als Vorbild-Modell

Ein Spielplatz, der auch für schwerbehinderte Kinder im Rollstuhl zum erlebbaren Abenteuer werden soll. Das war die Herausforderung bei der Planung jenes Freiraums, der am Montag am Campus der Waldschule in Wiener Neustadt mit einem Fest eröffnet wurde. Die Familienland Niederösterreich GmbH unterstützt mit ihrem Team seit Jahren Gemeinden und Städte bei der Gestaltung von Spielplätzen und Schulfreiräumen. In den vergangenen zehn Jahren sind dabei unter aktiver Mitwirkung von rund 100.000 Kindern etwa 200 Projekte und Spielplätze umgesetzt worden. "Besonders wichtig ist uns dabei, dass Kinder und Jugendliche ihre Ideen einbringen und Mitbestimmung unmittelbar erleben können", erklärte ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Seilnetzpyramide am neuen Spielplatz der Waldschule.

Drei Schulen unter einem Dach Die Waldschule in Wiener Neustadt vereint die Landessonderschule, die Volksschule und die Mittelschule Föhrenwald auf einem Areal. Der neue Spielplatz musste daher so gestaltet werden, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen sicheren Zugang zu den Attraktionen haben und sie auch nutzen können. Die Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die Kinder aller drei Schultypen selbst habe bei der Planung einen zentralen Stellenwert eingenommen, erklärten die Verantwortlichen bei der Eröffnung. In drei Mitbeteiligungsaktionen ‐ der Pflanzwerkstatt, Kreativwerkstatt und Malwerkstatt ‐ konnten die Kinder und Jugendlichen aktiv an der Gestaltung mitarbeiten. Wie Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, erklärte, seien alle Spielgeräte so ausgewählt worden, dass sie barrierefrei oder barrierearm nutzbar sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Eröffnung des neuen Spielplatzes in der Waldschule Wiener Neustadt.