Kripo-Award: Wenn Kieberer den richtigen Riecher beweisen

Ein versuchter Raubmord, mehrere Home Invasions und brutale Überfälle: Für die Klärung einer Serie schwerer Verbrechen haben Raubermittler des NÖ Landeskriminalamtes einen besonderen Award gewonnen. Die Vereinigung österreichischer Kriminalisten ehrt jedes Jahr besonders verdienstvolle Beamte mit dem Titel "Kriminalisten des Jahres“. Dieser Preis wurde heuer bereits zum 22. Mal durch die Vereinigung verliehen.

Jury entscheidet Aus über 40 Einreichungen "besonderer kriminalistischer Leistungen" wählte die Jury unter anderem die niederösterreichischen Raubermittler für einen der Preise aus. Zusammen mit den zuständigen Staatsanwälten nahmen die Beamten den Award kürzlich im Wiener Rathaus entgegen. Der stellvertretende Landespolizeidirektor Manfred Aichberger und Marcel Höhenberger vom LKA waren ebenfalls bei der Verleihung zu Gast.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vereinigung österreichischer Kriminalisten Die Raubgruppe des LKA Niederösterreich bei der Auszeichnung

Langjährige Haftstrafen Die Raubgruppe konnte im Zeitraum von Dezember 2023 bis Februar 2024 drei brutale Home Invasions sowie einen versuchten Raubmord klären, wobei insgesamt 13 Täter ausgeforscht, festgenommen und durch die zuständigen Gerichte zu langjährigen Haftstrafen von fünf bis 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurden.