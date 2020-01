Kremser Sonnentor-Shop übersiedelt von der City ins Bühlcenter

Wie schon in Wiener Neustadt wiederholt sich auch in Krems das Szenario. Nachdem die Filiale der Drogeriekette „Müller“ von der City in ein Einkaufszentrum übersiedelte, wählte auch Sonnentor den Weg vom Stadtzentrum in ein Shoppingcenter. „Krems hat eine schöne Altstadt. Aber die alleine reicht nicht. Seit es die grüne Parkzone im Zentrum gibt, haben sich die Umsatzzahlen nicht mehr erholt“, sagt Gutmann. Er ist überzeugt, dass Sonnentor im Bühlcenter dank der vorhandenen Frequenz eine gute Zukunft haben werde.

Geschockt reagiert Elser auf diese Nachricht. „Es tut sehr weh, wenn man so ein Geschäft, das auf regionale Produkte spezialisiert ist, in der Innenstadt verliert. Das wird uns in der Altstadt fehlen“, betont der Obmann der Kremser Kaufmannschaft. Er hatte endlich auf einen Aufwärtstrend gehofft. „Leider kommt jetzt die nächste Watschen“, bedauert Elser.