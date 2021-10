Zwischen Mensch und Maschinen an der Donau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Im Vorjahr pandemiebedingt abgesagt, heuer von Frühjahr auf Herbst verschoben, kann das donaufestival in Krems unter dem Titel „In The Year Of The Metal Ox“ heute, Freitag, endlich beginnen.

Facettenreichtum

Als roter Faden wird sich während der beiden Veranstaltungswochenenden (1. bis 3. und 8. bis 10. Oktober) die Verstricktheit von Mensch und Maschinen durch viele Arbeiten ziehen. Diese Thematik, die sich im Rahmen des Festivals im Spannungsfeld zwischen Musik, Performance, bildender Kunst, Film und diskursiven Formaten bewegen wird, wurde bereits vom Vorjahr übernommen.

Das heutige Eröffnungskonzert von Bendik Giske im Klangraum Krems Minoritenkirche, wobei der Künstler seinen Körper mikrofonieren und mit Saxofonsounds verschmelzen wird, ist aber nur eine der vielen musikalischen Facetten des donaufestivals.