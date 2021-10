Zwei Verletzte in NÖ: Bike stürzte über Böschung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein 46-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagnachmittag auf der L55 bei Langenlois (Bezirk Krems-Land) mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung rund zwei Meter abgestürzt. Der Biker wurde dabei ebenso wie sein 44-jähriger Mitfahrer im Beiwagen verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Unfallursache dürfte ein Fahrfehler gewesen sein.

Der Motorradfahrer aus dem Bezirk Krems-Land wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn gebracht. Der Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Krems-Land, fuhr mit der Rettung ins Universitätsklinikum Krems.