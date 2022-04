Wirtshauskultur kürte "Goldene Zauberlehrlinge" in Krems

Die „Zauberlehrlinge“ des Jahres stehen fest. In der Tourismusschule Krems wurden die Ehrungen an die besten Nachwuchstalente der Gastronomie in Niederösterreich vergeben. Und zwar in den beiden Kategorien Küche – wo ein Vier-Gänge-Menü gezaubert werden musste – und Service.

Vier "Goldene"

Groß abgeräumt hat dabei diesmal das Triad in Krumbach, dessen Lehrlinge in beiden Kategorien gewinnen konnten. Gleich zwei der vier Goldmedaillen gingen an das Lokal im Bezirk Wiener Neustadt): für Nikolaus Mally (Service) und Jan Koller (Küche). Die beiden weiteren gingen an Baasansuren Munkhtsetseg vom Wirtshaus Hirsch28 in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) und an Stefan Bierschok, Lehrling im Goldenen Bründl in Oberrohrbach (Bezirk Korneuburg).