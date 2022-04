Landeslehrlingswettbewerb: „Metallica“-Sieger aus Senftenberg

Von der Schmiede- über die Kälteanlagen- bis hin zur Kfz-Technik: Das Metallergewerbe ist vielfältig. Davon konnten sich vor Kurzem auch rund 300 Schülerinnen und Schüler aus neun Schulen beim „Tag des HighTec-Lehrlings“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich überzeugen.

"Hervorragende Leistung vor Vorhang"

Bei der Veranstaltung im WIFI St. Pölten kürten Niederösterreichs Metalltechniker, Elektrotechniker und Mechatroniker im Rahmen ihrer Landeslehrlingswettbewerbe auch den jeweils besten Lehrling des Jahres. Gold in der Elektroinstallationstechnik ging an Jan Unterberger aus Senftenberg (Bezirk Krems). Er ist Lehrling bei Klenk & Meder in St. Pölten. Als Trophäe gab es für die Gewinner im Rahmen der Siegerehrung die so genannte „Metallica“.

„Die hervorragenden Leistungen unserer Lehrlinge und ihrer Ausbildungsbetriebe gehören vor den Vorhang geholt“, will WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker weiter „Lust auf eine Lehre machen“.

