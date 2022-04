„Alles Schmetterlinge“ an vier Kremstaler Volksschulen

Wie überleben Schmetterlinge den Winter? Wie viele Arten gibt es in Niederösterreich? Diese und mehr Fragen waren Thema bei Workshops in den Volksschulen in Droß, Gedersdorf, Rohrendorf und Senftenberg im Kremstal. Zwei Biologen der Naturschutzakademie richteten an den Schulen im Zuge dessen auch Schmetterlingspuppenhäuser ein.

Die Kinder durften auch Schmetterlingspuppen in die Hand nehmen und warten nun gespannt darauf, wann der erste Schmetterling schlüpft. Die Schulen werden ihre Eindrücke und Erlebnisse auf ihrer Homepage dokumentieren.