Wirtshäuser und Shops geplündert: Kripo nimmt zwei Verdächtige fest

Nach sechs Einbruchsdiebstählen und fünf derartigen Versuchen in drei Bundesländern haben niederösterreichische Kriminalisten zwei Verdächtigen das Handwerk gelegt. Die Ermittler nahmen das Duo in der Steiermark fest. Die Männer im Alter von 34 und 37 Jahren wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten.

Tatorte

Den rumänischen Staatsbürgern wird angelastet, seit Oktober vergangenen Jahres u.a. Geschäfte, Gaststätten und ein Autohaus heimgesucht zu haben. Die Tatorte befanden sich den Angaben vom Mittwoch zufolge in Piberbach (Bezirk Linz-Land), Gföhl und Albrechtsberg (Bezirk Krems), in der Kremser Katastralgemeinde Gneixendorf, in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) sowie in Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark).