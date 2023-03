Weit gereister Jungwinzer aus dem Kamptal will mit Qualität zum Sieg

So arbeitete er im Ausland, etwa im Sonoma Valley (Kalifornien/USA), in Marlborough (Neuseeland) oder im Barossa Valley (Australien). Aber auch im nahen Weingut Knoll in der Wachau sammelte Deim wertvolle Einblicke, bevor er im Jahr 2017 in den Familienbetrieb im Kamptal einstieg.

Altbewährtes und Experimentierfreudigkeit

Dort setzt der Jungwinzer seither auf generationenübergreifende Zusammenarbeit und damit auch auf Altbewährtes. Doch auch die jugendliche Experimentierfreudigkeit dürfe nicht zu kurz kommen. Im Fokus steht laut dem Jungwinzer immer kompromisslos hohe Qualität.