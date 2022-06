Weingut in Senftenberg als Gewinner von Bewerb

Jährlich finden die "WIFI-Wine-Awards" statt, bei der die besten Weine in vier Kategorien ausgezeichnet werden. Auch dieses Jahr wurden rund 550 Weine eingereicht. Verkostet wurden diese Weine von den Diplomsommeliers der WIFI NÖ-Weinkurse in Kooperation mit dem NÖ Sommelierverein.

"Unser WIFI bietet ein breites Ausbildungsangebot, unter anderem auch zum Thema Wein. Denn Wein, Kultur und Wirtschaft gehören in Niederösterreich zusammen“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Jürgen Witschko, Präsident des NÖ-Sommeliervereins hält fest: "Die zahlreichen Anmeldungen zum diesjährigen WIFI-Wine-Award sind für uns ein Beweis, wie lebendig die Weinkultur in Niederösterreich ist und wie prominent der Award bei den Winzerinnen und Winzern ist.“

Anschließend wurde in den Kategorien "Weiß Klassik 2021“, "Weiß Reserve 2020“, "Rot Klassik 2020“ und "Rot Reserve 2019“ die jeweils ersten drei Plätze ausgezeichnet. Die Preisträger wurden außerdem zu einem Empfang in die Wirtschaftskammer NÖ geladen. Der "Sauvignon Blanc - Caroline 2021" aus dem Weingut Stefan Hagmann aus Senftenberg konnte sich in der Kategorie "Weiß Klassik 2021" den ersten Platz sichern.

Die Sieger des 16. WIFI-Wine-Awards:

Weingut Familie Stefan Hagmann aus Senftenberg im Bezirk Krems-Land

Kategorie: Weiß Klassik 2021, Wein: Sauvignon Blanc – Caroline 2021

Weingut Urban aus Wullersdorf im Bezirk Hollabrunn

Kategorie: Weiß Reserve 2020, Wein: Weinviertel DAC – Ried Vogelsang 2020

Weingut Faber-Köchl aus Eibesthal im Bezirk Mistelbach

Kategorie: Rot Klassik 2020, Wein: Cuvée Rot 2020 – Heiterkeit und Leichtes Blut

Weingut Keringer aus Mönchhof im Burgenland

Kategorie: Rot Reserve 2019, Wein: Neusiedler DAC Reserve Zweigelt 2019

Johannes Zederbauer, WIFI NÖ Institutsleitung-Stellvertreter: "Für uns ist der WIFI Wine-Award ein Musterbeispiel der Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner und der kontinuierlichen, zielgruppenspezifischen Entwicklung der WIFI Programme.“

Im kommenden Jahr soll am 14. April 2023 erstmals nach Corona-bedingter Pause wieder der WIFI-Weinfrühling stattfinden.

