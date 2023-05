Wein, Museen und Musik im Strassertal erleben

Der zweite Strassertaler Erlebnistag widmet sich dem Wein, den Museen und dem Wandern. Ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Gratis-Angeboten wartet auf die Besucherinnen und Besucher.

Freier Eintritt in Museen

So gibt es zum Beispiel Verkostungsmöglichkeiten von mehr als 200 Weinen, freien Eintritt in das „Germanische Gehöft Elsarn“ sowie in das Weinbau- und Fassbindereimuseum.