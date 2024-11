Winzerhof Dockner feierte Weintaufe im Bezirk Krems

Zur traditionellen Weintaufe wurde in den Winzerhof Dockner nach Höbenbach (Gemeinde Paudorf) geladen. Der Täufling war heuer „ein mittelkräftiger, fruchtbetonter Grüner Veltliner“, erläuterte Kellermeister Joe Dockner . Als prominente Paten für den Jungwein agierten Diözesanbischof Alois Schwarz , Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner . Gemeinsam mit Abt Columban Luser vom Stift Göttweig, nahm Schwarz die Segnung des Weines vor und auch der Name des Taufweines: stammt vom Bischof: „Hoffnungsschimmer“.

Dockner: „Wir streben wie in den Jahren zuvor 60.000 Euro an.“ Damit man bei der Weintaufe einen Scheck an den Landesfeuerwehrverband übergeben konnte, wurde die Summe vorgestreckt. Bis Weihnachten, so hofft Dockner, sollten alle 6.000 Flaschen verkauft sein. „Ein Karton Hoffnungsschimmer ist doch das perfekte Weihnachtsgeschenk.“