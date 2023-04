"Wegwerfgesellschaft": Kunstwerk aus Sperrmüll in Krems zu sehen

Der Künstler Alfredo Barsuglia macht die Dominikanerkirche zum „Wohnraum für Krems“. Für seine Arbeit verwendet er Sperrmüll, der im Kremser Altstoffsammelzentrum entsorgt worden ist.

Das Baumaterial für den so entstehenden skulpturalen Wohnraum entspricht in etwa der Müllmenge eines Tages. Mit dieser Aktion reagiert er auf die brennenden Themen unserer Zeit: Verschwendung, Nachhaltigkeit, Energieknappheit und der Umgang mit wertvollen Ressourcen spiegeln sich in seiner Installation. Der erhabene Innenraum der Dominikanerkirche dient als kontrastreicher Rahmen für dieses temporäre künstlerische Experiment.

Die Eröffnung findet am 22. April, 11 Uhr, statt. Zu sehen ist das Werk bis 4. Juni in der Dominikanerkirche Krems, Körnermarkt 14. www.museumkrems.at