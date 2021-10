Waldbaden: Sinne schulen und Komfortzone erweitern

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Natur bewusst wahrnehmen und die Veränderungen des Waldes spüren und beobachten. Unterschiedliche Sinne aktivieren und einfach mal entspannen. Diese Stichwörter kann man auch in einem einzigen Begriff zusammenfassen: Waldbaden.

Stephanie Atteneder, ausgebildete Waldpädagogin und Wildnistrainerin, bietet seit dem Sommer in Kooperation mit der Volkshochschule Krems den Kurs "Offline im Wald - Waldbaden" an. Die Niederösterreicherin lädt Interessierte dazu ein, drei Stunden mit ihr gemeinsam im Wald zu verbringen und so, über Überforderung und Aussichtslosigkeit im Alltag hinwegzukommen. "Ziel des Waldbadens ist, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. Wir wollen den Klang der Natur hören, die Luft des Waldes spüren und den Duft des Waldes riechen. Wir sehen die Farben des Waldes in all ihrer Vielfalt und schmecken die Kräuter des Waldes." So beschreibt Stephanie Atteneder die Ansätze des Waldbadens.