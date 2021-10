„Wachau in Echtzeit“ bietet ein Monat lang Kulturhighlights

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zehn Jahre Kultur, Genuss und Künstleraustausch in der Wachau. Dieser besondere Anlass muss gebührend gefeiert werden. „Wachau in Echtzeit“-Gründerin Ursula Strauss hat für die zehnte Ausgabe ihres Kulturfestivals ein besonderes Programm zusammengestellt. Der Startschuss fällt heute, Donnerstag.

Wachauer Vielfalt erleben

An insgesamt zehn Abenden bieten österreichische Künstlerinnen und Künstler, mit denen Strauss den direkten künstlerischen Austausch pflegt, im Rahmen des Festivals bis zum 28. November ein facettenreiches Programm an den unterschiedlichsten Orten. Die Wachau soll in all ihrer Vielfalt erlebt werden – deshalb gibt es Veranstaltungen etwa in der Burgruine Aggstein, dem Stift Melk oder dem Weingut Gritsch in Laaben.