"Literatur & Wein", das internationale Kulturenfestival, kommt im Jahr 2022 zurück. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause ist die 22. Auflage des Festivals nun für 21. bis 24. April nächsten Jahres angesetzt. Die Veranstaltungen finden auf den Bühnen des Literaturhauses NÖ, der Artothek NÖ und des Brunnensaals in Stift Göttweig statt. Der Vorverkauf läuft seit 6. Dezember.

Heimische sowie international bekannte Autorinnen und Autoren haben die Einladung zu dem Festival in der Wachau angenommen. Das Programm beinhaltet unter anderem den Auftritt des kolumbianischen Schriftstellers Juan Gabriel Vásquez oder der deutschen Autorin Katja Oskamp. Aus der österreichischen Literaturszene sind beispielsweise Marc Elsberg, Alois Hotschnig oder Karl-Markus Gauß vertreten.

Neben Literatur, auch Lyrik und Musik

Auch einige prominente Lyrikerinnen und Lyriker sind mit von der Partie. Dazu zählen unter anderem Julian Schutting, Gerhard Ruiss oder Anha Golob.

Musikalisch werden die Auftritte von "bratfisch", "Ratzer*Herbert*eXtracello" und "PENG PENG PARKER" begeistern. Genaue Informationen zum Programm finden Sie auf der Website des Literatur & Wein Festivals.