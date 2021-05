Volkspartei Krems stellt neues Team auf

Es seien vier Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund und vielfältigen Kompetenzen, heißt es in einer Aussendung der Partei. Der künftige Vize-Bürgermeister kündigte Zusammenarbeit an, wo sie möglich ist und klare Kritik, wo nötig.

"Wohle der Stadt"

Man habe sich in den vergangenen Jahren oft fragen müssen, ob etwas zum Wohle der Stadt gemacht wird – oder weil es politisch für die derzeit stärkste Partei nützlich scheint, sagt der designierte Wirtschaftsstadtrat Thomas Hagmann. Er unterstreicht: „Es darf keine Rolle spielen, was dem Bürgermeister nützt. Sondern nur, was Krems braucht.“

Im Gemeinderat machen Doris Berger-Grabner und Patrick Mitmasser, Obmann der Jungen Volkspartei, die Neuaufstellung komplett. Wissenschaftlerin und Bundesrätin Berger-Grabner vermisst die richtigen Prioritäten: „Wichtig ist nicht, was die SPÖ will. Entscheidend ist, was Krems voranbringt.“ Dafür will sich auch Patrick Mitmasser einsetzen: „Bei Ideen muss endlich die Qualität zählen, nicht, ob sie bequem für die aktuelle Mehrheitspartei sind.“

Das neue Team der Volkspartei wird in der Gemeinderatssitzung am 26. Mai angelobt.