Verbindung und Strände: ÖVP will Krems "an die Donau bringen"

Den Erholungsfaktor will die ÖVP vor allem an den Flüssen der Stadt verstärken. So würde sich eine Aufwertung des Naherholungsgebiets an der Krems bis zum Gewerbepark mit einer Laufstrecke und einem Radweg anbieten.

Ambitionierte Pläne hat das Team um Kamleitner für die Donau: "Andere Gemeinden in der Wachau zeigen vor, dass ein Donau-Strand oder Schotterinseln möglich sind", so der Spitzenkandidat. Vom Steinertor über den Stadtpark und die Utzstraße mit einer Brücke über die B3 bis zur Donaupromenade soll eine Verbindung zwischen Altstadt und Donau entstehen. "Das war in den Plänen zur neuen Badearena zwar mit gedacht, nur aber nicht mit geplant", erklärt Vizebürgermeister Martin Sedelmaier.

Spielplätze in allen Stadtteilen

Während bei der Stadtentwicklung künftig mehr auf Sanierung und Verdichtung bestehender Infrastruktur geachtet werden soll, brauche es laut der ÖVP mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. Kamleitner wünscht sich Spielplätze und Funcourts in allen Stadtteilen.

